Perde le elezioni non avendo abbastanza voti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perde le elezioni non avendo abbastanza voti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MINORANZA

Significato/Curiosita : Perde le elezioni non avendo abbastanza voti

Consensi dopo il boom delle precedenti elezioni, così come i liberali che persero più della metà dei propri voti ottenendo il loro minimo storico. infine...

Definisce minoranza un gruppo sociale che, in una data società non costituisce una realtà maggioritaria in riferimento a: etnia (minoranza etnica), lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

