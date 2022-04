Per il telefonino ci sono quelle polifoniche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per il telefonino ci sono quelle polifoniche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SUONERIE

Significato/Curiosita : Per il telefonino ci sono quelle polifoniche

Vedi cellulare (disambigua). un telefono cellulare (comunemente chiamato telefonino, cellulare, telefono o natel in svizzera), nel campo delle telecomunicazioni...

Varie note e salvare la suoneria. i primi cellulari avevano la capacità di riprodurre solo suonerie monofoniche, piccole suonerie suonate con semplici toni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con telefonino; sono; quelle; polifoniche; Sinonimo di telefonino o smartphone; Una scheda per il telefonino ; Rivitalizzare il telefonino ; L autoscatto con il telefonino ; sono zagare; sono a capo di università; In classifica sono vicini ai peggiori; Lo sono certe fasce; quelle di Siracusa fungevano da prigione; Sono famose quelle di Tibullo; Cadute a terra ci sono quelle Vittoria; quelle dell amore non aprono porte; Cerca nelle Definizioni