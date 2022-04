Per i Romani era Vulcano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per i Romani era Vulcano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EFESTO

Significato/Curiosita : Per i romani era vulcano

vulcano è uno stratovulcano complesso del mediterraneo. si trova sull'isola omonima, nell'arcipelago delle eolie. la parola vulcano, usata per le montagne...

Nella mitologia romana, vi era una figura divina simile ad efesto ed era il dio vulcano. efesto è probabilmente associato all'iscrizione in lineare b (lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

