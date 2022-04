Penisola del mar Nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Penisola del mar Nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Penisola del mar nero

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mar nero (disambigua). il mar nero (in ucraino: , corne more; in russo: ...

Cercando altri significati, vedi crimea (disambigua). coordinate: 45°03'n 34°04'e / 45.05°n 34.066667°e45.05; 34.066667 la crimea (in russo: , traslitterato:...