Passaggio di veicoli - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : TRANSITO

Significato/Curiosita : Passaggio di veicoli

Tale da consentire sia il passaggio di veicoli stradali sulla strada che di treni sulla ferrovia. in alternativa al passaggio a livello è possibile realizzare...

transito – passaggio di un corpo celeste davanti ad un altro, in particolare dei pianeti davanti al sole transito – passaggio di un pianeta davanti al... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con passaggio; veicoli; Un passaggio nelle mura; passaggio ... nell acqua; Nel calcio, tiro o passaggio basso; La lascia la lumaca al passaggio ; Licenza per condurre veicoli ; Lo sono le porte per l accesso dei veicoli ; Grossi autoveicoli ; veicoli per... politici; Cerca nelle Definizioni