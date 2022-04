Parco divertimenti spesso itinerante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parco divertimenti spesso itinerante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LUNAPARK

Significato/Curiosita : Parco divertimenti spesso itinerante

Un parco di divertimento (o parco dei divertimenti) è un'area attrezzata, in genere con ingresso a pagamento, in cui una persona può divertirsi per una...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi luna park (disambigua). con luna park s'intende un'area occupata da giostre, attrazioni e chioschi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con parco; divertimenti; spesso; itinerante; Comune del Veronese compreso nel parco della Lessinia; Residenza romana di Mussolini, ora adibita a museo e parco ; Un parco nazionale nell Italia centrale; Il toboga nel parco giochi; divertimenti pazzi; Un parco divertimenti dedicato a un unico soggetto; Quello Matto è un parco divertimenti di Livorno; C'è quello dei divertimenti ; Si fanno spesso quando si ha il raffreddore; Si fa prima di cena, spesso con prosecco o spritz; Le seconde spesso sono al mare o in montagna; Molluschi che spesso finiscono... fritti; È attrezzato per il turismo itinerante ; Può essere fotografica, itinerante , canina..; Parata musicale itinerante di Bologna; Come un venditore... itinerante !; Cerca nelle Definizioni