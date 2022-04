La pancia voluminosa nel linguaggio di tanti anni fa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pancia voluminosa nel linguaggio di tanti anni fa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : EPA

Significato/Curiosita : La pancia voluminosa nel linguaggio di tanti anni fa

epa che sta per eicosapentaenoic acid, in italiano acido eicosapentaenoico, un acido grasso omega-3 in ortopedia: estensore proprio dell'alluce epa –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

