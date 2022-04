Un ostacolo all ippodromo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ostacolo all ippodromo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SIEPE

Significato/Curiosita : Un ostacolo all ippodromo

/ 41.823611°n 12.569167°e41.823611; 12.569167 l'ippodromo delle capannelle è il più antico ippodromo italiano ed è situato a sud-est di roma in zona xviii...

Cercando la competizione sportiva dell'atletica leggera, vedi siepi. la siepe è una struttura lineare, costituita prevalentemente da specie vegetali arboree... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con ostacolo; ippodromo; Se trova un ostacolo si infrange; Un ostacolo da ippodromo; Evitare l ostacolo ; È il primo a segnalare la presenza d un ostacolo ; Un ostacolo da ippodromo ; Un ippodromo nelle vicinanze di Londra; Un ippodromo presso Londra; Il santo che dà il nome all ippodromo di Milano; Cerca nelle Definizioni