Nel loro lavoro fanno... scintille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel loro lavoro fanno... scintille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARROTINO

Significato/Curiosita : Nel loro lavoro fanno... scintille

Formazione di scintille ad un ritmo di centinaia al secondo; in un motore quattro tempi a 4 cilindri al regime di 6 000 giri (dove ci sono due scintille a rotazione)...

Contiene il lemma di dizionario «arrotino» wikimedia commons contiene immagini o altri file su arrotino museo dell'arrotino in val resia, su arrotinivalresia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

