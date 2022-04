Nata a Cles il 22 luglio 1999, la ciclista italiana ha vinto loro nella corsa a eliminazione dei campionati del mondo su pista dello scorso anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nata a Cles il 22 luglio 1999, la ciclista italiana ha vinto loro nella corsa a eliminazione dei campionati del mondo su pista dello scorso anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : LETIZIA PATERNOSTER

Significato/Curiosita : Nata a cles il 22 luglio 1999, la ciclista italiana ha vinto loro nella corsa a eliminazione dei campionati del mondo su pista dello scorso anno

letizia paternoster (cles, 22 luglio 1999) è una ciclista su strada e pistard italiana che corre per il team trek-segafredo e il gruppo sportivo fiamme...

