La mitica naiade trasformata in alloro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mitica naiade trasformata in alloro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DAFNE

Significato/Curiosita : La mitica naiade trasformata in alloro

Scilla era una bellissima naiade rivendicata da poseidone, ma la gelosa nereide anfitrite, sposa del dio del mare, la trasformò in un terribile mostro versando...

L'apollo e dafne è un gruppo scultoreo realizzato dal famoso artista gian lorenzo bernini tra il 1622 e il 1625 ed esposto nella galleria borghese di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con mitica; naiade; trasformata; alloro; La mitica musa della danza; mitica fanciulla greca ricordata con Leandro; La mitica musa della poesia amorosa; mitica figlia di Tantalo; La ninfa di Artemide trasformata in fonte; Nel mito venne trasformata in loto; La figlia di Eolo che fu trasformata in uccello; Si è trasformata in UGL; Un alloro sportivo; Come i lupacchiotti... gialloro ssi; Squadra di calcio campana gialloro ssa; Il brano di Venditti, inno gialloro sso: __ Roma; Cerca nelle Definizioni