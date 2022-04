Mandare in secca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mandare in secca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARENARE

Significato/Curiosita : Mandare in secca

E la presunta trasformazione del denaro ricevuto da phoebus in una foglia secca, quando in realtà la moneta era stata scambiata da un ragazzino lì presente;...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arenaria (disambigua). l'arenaria (pietra arenaria se intesa come materiale lapideo) è una roccia sedimentaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con mandare; secca; mandare un castigo o una fattura; Tramandare la conoscenza ai più piccoli; mandare giù il boccone; Avverbio per rimandare ; secca tura; Pesce salato e secca to; Merluzzo dissecca to all aria; Una secca tura... che fa venir la barba; Cerca nelle Definizioni