Luogo di riparo del bestiame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo di riparo del bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STALLA

Significato/Curiosita : Luogo di riparo del bestiame

Sedimentazione, dal ruscellamento contaminato e dall'erosione. esse forniscono riparo e cibo per molti animali acquatici, nonché ombra che è una parte importante...

Stai cercando l'ex comune svizzero anticamente chiamato "stalla", vedi bivio (surses). la stalla (dal latino stabulum, i) è un edificio adibito a luogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con luogo; riparo; bestiame; luogo pieno di melma; In quel luogo per Tacito; luogo dove si riunivano i cittadini medievali; Il capoluogo siciliano più vicino all Etna; Un riparo della stazione; Fossato scavato dai soldati per mettersi a riparo ; Un riparo a pensilina; Trincea improvvisata, riparo durante la sommossa; Recinto per il bestiame tipico dell America; Pastura per bestiame ; Cibo... liquido per il bestiame ; Cibo per bestiame ; Cerca nelle Definizioni