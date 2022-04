Lavora in un distributore di combustibili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora in un distributore di combustibili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BENZINAIO

Significato/Curiosita : Lavora in un distributore di combustibili

21/22 km con un kg di metano[senza fonte]; in più il prezzo al distributore di un kg di metano è notevolmente inferiore a quello di un litro di benzina. inoltre...

Url consultato il 30 aprile 2021. museo fisogni-la spesa la faccio dal benzinaio, in area di servizio, n. 4/2020, 2020. ^ cosa vuole il cliente, in fina... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con lavora; distributore; combustibili; Stabilimento in cui si lavora con colate di metallo; Attrezzi per lavora re la terra; Chi ce l ha, lavora ; lavora i campi a forza di braccia; Il distributore di numeri nelle file; distributore di carburante; Prodotti che sono combustibili o commestibili; L'ex-Azienda Nazionale Idrogenazione combustibili ; combustibili : petrolio, gas; Impianto industriale che brucia combustibili e li trasforma in energia; Cerca nelle Definizioni