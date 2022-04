Lago americano che ha il Niagara come emissario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lago americano che ha il Niagara come emissario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ERIE

ha una larghezza di 86 km, con una profondità massima di 244 m. il suo primo immissario è il fiume niagara (dal lago erie) e il primo emissario è il fiume...

Il lago erie (in inglese: lake erie, pronuncia /lek 'ri/; in italiano alle volte riportato erroneamente come lago eire), è uno dei cinque maggiori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Il lago erie (in inglese: lake erie, pronuncia /lek 'ri/; in italiano alle volte riportato erroneamente come lago eire), è uno dei cinque maggiori... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con lago; americano; niagara; come; emissario; Isola dell arcipelago della Maddalena; Isola dell arcipelago della Sonda; Arcipelago francese con Tahiti e Bora Bora; Il grande lago dal quale esce il Niagara; Barack, ex presidente americano ; Classico americano per ragazzi: La casa nella __; Un sudamericano di Sucre o La Paz; Investigatore privato americano ing; Il grande lago dal quale esce il niagara ; Il lago da cui esce il niagara ; La Marilyn interprete di niagara ; Il lago del Nordamerica con emissario il niagara ; Spacconi come D Artagnan; Un animale come la zecca; Rigata... come la iena; Un indovino come Nostradamus; emissario del Verbano; Ha come emissario l Adda; Il lago del Nordamerica con emissario il Niagara; L emissario del lago Maggiore;