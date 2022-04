Jun ichiro tre volte primo ministro del Giappone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Jun ichiro tre volte primo ministro del Giappone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : KOIZUMI

Significato/Curiosita : Jun ichiro tre volte primo ministro del giappone

jun'ichiro koizumi ( koizumi jun'ichiro; yokosuka, 8 gennaio 1942) è un politico giapponese, leader del partito liberal democratico (pld) e primo...

Più volte avvolto; La leggera vertigine che a volte precede lo svenimento; Nelle battaglie, a volte , sono indecise; Candidato per ben otto volte all Oscar, ne ha vinti due; Il primo è il pollice; Il primo mese dell anno; Il primo genito di Rebecca; Il primo lo indisse papa Bonifacio VIII; Stefano, Viceministro dell economia nel 2013; Un ministro ... a tempo lat; Shinzo , ex Primo ministro giapponese; ministro del culto protestante; Penisola e isole giappone si nell oceano Pacifico; Il continente con Iran e giappone ; La moneta giappone se; Lotta giappone se per... grassoni;