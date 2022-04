L Italia la ripudia nella Costituzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Italia la ripudia nella Costituzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GUERRA

Significato/Curiosita : L italia la ripudia nella costituzione

Isbn 978-88-15-09636-4. articolo 1 della costituzione italiana assemblea costituente (italia) commissione per la costituzione nascita della repubblica italiana...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi guerra (disambigua). la guerra è un fenomeno sociale che ha il suo tratto distintivo nella violenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

