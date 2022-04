Irene in A ciascuno il suo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Irene in A ciascuno il suo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PAPAS

Significato/Curiosita : Irene in a ciascuno il suo

a ciascuno il suo è un film del 1967 diretto da elio petri, liberamente ispirato all'omonimo romanzo di leonardo sciascia. questo film segna l'inizio...

Irene papas (in greco: e pap; afi: [i'ini pa'pas]), pseudonimo di irene lelekou (e e, pron. [i'ini le'leku]; chiliomodi, 3 settembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con irene; ciascuno; irene attrice greca; Il capoluogo dei Pirene i Atlantici; Il fisico Frederic, marito di irene Curie; Quello du Midi è nei Pirene i; ciascuno porta la propria; ciascuno dei pezzi del domino; ciascuno , ognuno; Equivalgono a diecimila metri quadrati ciascuno ; Cerca nelle Definizioni