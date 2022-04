L insieme dei mezzi di comunicazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme dei mezzi di comunicazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MEDIA

Significato/Curiosita : L insieme dei mezzi di comunicazione

All'espressione «comunicazione di massa» nella prima metà del xx secolo in ambito anglosassone. secondo la definizione di mcquail i "mezzi di comunicazione di massa"...

media – palo media – album dei the faint del 1998 media – funzione della matematica statistica media – funzione della teoria della probabilità media –...

