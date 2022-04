Inserite in un apposita cavità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inserite in un apposita cavità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INCASSATE

Significato/Curiosita : Inserite in un apposita cavita

Di alcuni speleologi. le prime cavità studiate furono i sotterranei di chiusi, l'emissario del lago albano e le cavità napoletane. a partire dagli anni...

Civica, con enrico letta presidente del consiglio. dopo la sconfitta incassata, seppur minima come distacco nelle politiche, e il pesante tonfo uscito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con inserite; apposita; cavità; inserite nell'elettrodomestico che cuoce; inserite , messe in mezzo; Un caffè... preparato apposita mente; Fatta apposita mente per il sottoscritto; Si effettua su un’apposita asse; Si digitano nell'apposita barra del browser; Tipica cavità del Carso; La cavità che contiene l occhio; Esame della cavità addominale; cavità in centro; Cerca nelle Definizioni