Un indovino come Nostradamus - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ASTROLOGO

Significato/Curiosita : Un indovino come nostradamus

Tradizione popolare come il barbanera di foligno e lo schieson trevisan, entrambi di origine settecentesca, o quello religioso di frate indovino, che viene pubblicato...

Pratica l'astrologia si chiama astrologo e la sua divinazione è chiamata oroscopo. dall'antichità fino al xvii secolo, tuttavia, col termine astrologia si... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Il famoso indovino di Tebe; Celebre indovino greco; Celebre resoconto di viaggio di Tiziano Terzaniun indovino mi disse; indovino biblico che benedì il popolo di Israele; Aspro come il fumo; Filosofi come Vico; Lo è una gara come Sanremo; La variante di una parola come malinconia per melanconia;