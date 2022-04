Importante nervo che scende lungo la gamba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante nervo che scende lungo la gamba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCIATICO

Significato/Curiosita : Importante nervo che scende lungo la gamba

L'esistenza di uno spazio che consente al nervo sciatico di uscire correttamente attraverso la parte sacrale del bacino in direzione nella gamba. i dischi agiscono...

Causare la sciatica. causa di circa il 90% dei casi di sciatica (secondo la mri) è l'ernia del disco spinale, che preme sul nervo sciatico. i dischi intervertebrali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con importante; nervo; scende; lungo; gamba; importante libro sacro dell ebraismo; importante centro in provincia di Roma; importante città australiana; importante porto francese; Corrode fino al nervo ; Moto nervo so; La cellula nervo sa; Un tipo di nervo ; Il discende nte di una dinastia; Può scende re in apnea; Discende nza composta dai figli e dai successori; Se ne scende alzandosi; Il fiume più lungo dell Abruzzo; La campagna toscana lungo il mare; Può diventare lungo un palmo; Un lungo fiume della Francia; La parte della gamba dall inguine al ginocchio; Una vena della gamba ; Mutande sgamba te; Il nemico n. 1 di gamba dilegno;