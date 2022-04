Hanno sessanta minuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno sessanta minuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORE

Significato/Curiosita : Hanno sessanta minuti

Rubrica vox populi. ^ "sugo - sessanta minuti di gusto e disgusto" su rai 4, su davidemaggio.it. ^ tv: "sugo - sessanta minuti di gusto e disgusto" il nuovo...

le ore (o stagioni; in greco: in greco antico: a, hrai) sono figure della mitologia greca, figlie di zeus e di temi. le ore erano...

