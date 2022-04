Giorni in più dell anno solare rispetto al lunare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giorni in più dell anno solare rispetto al lunare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EPATTA

Significato/Curiosita : Giorni in piu dell anno solare rispetto al lunare

Base solare sia su base lunare. l'anno è composto da 12 o 13 mesi a loro volta composti da 29 o 30 giorni. le festività ebraiche sono definite in relazione...

2012, il numero di epatta è 25, il numero di mesi da marzo a gennaio compresi è 11 e la data è 13, per cui la luna ha 25 (epatta) + 11 (eccedenza annuale)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

