Si getta nel Tevere alla periferia di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si getta nel Tevere alla periferia di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANIENE

Significato/Curiosita : Si getta nel tevere alla periferia di roma

11000 km² che si estende su 5 stati e la sua portata media alla foce è di 670 m³/s. l'aqua granda nasce dalla forcola di livigno, si getta nel lago del gallo...

l'aniene onlus, su aniene.it. il ponte nomentano, su signainferre.it (archiviato dall'url originale l'8 maggio 2006). pesca a mosca sul fiume aniene,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

