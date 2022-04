Furono fatali alla corazzata Santo Stefano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Furono fatali alla corazzata Santo Stefano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAS

Significato/Curiosita : Furono fatali alla corazzata santo stefano

Di sicura fede monarchica, come accadde alla 1ª divisione corazzata "m", che divenne 136ª divisione corazzata "centauro ii" e fu assegnata al generale...

Flottiglia mas, anche nota come decima mas, x mas, 10ª flottiglia mas, o "la decima", fu un'unità speciale della regia marina italiana, prima flottiglia mas istituita... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con furono; fatali; alla; corazzata; santo; stefano; Lo furono Schopenhauer e Platone; Lo furono Federico Fellini e Stanley Kubrick; furono acerrimi nemici degli antichi Greci; I due malfattori che furono crocifissi a lato di Gesù; Lo dice il francese fatali sta fra; Il vero responsabile per il fatali sta; Lo accetta il fatali sta; E' immutabile per il fatali sta; Vivacemente gialla ; E attigua alla casa colonica; Ruolo di palla notista; Fra me e te alla latina; Caiostorica corazzata ; Ladri di biciclette : De Sica = La corazzata Potémkin : x; Le spara la corazzata ; Nave da guerra corazzata ; Il santo che introdusse l anacoretismo in Palestina; Il santo siriaco detto Dottore mariano; L Apollinare santo che fu vescovo dell Alvernia; Il CR7 del calcio: Cristiano Ronaldo dos santo s __; stefano , Viceministro dell economia nel 2013; stefano ... a Budapest; Uno di essi colpì e affondò la Santo stefano ; stefano lo festeggia il 26 dicembre; Cerca nelle Definizioni