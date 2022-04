Frutto che si abbina al prosciutto negli antipasti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frutto che si abbina al prosciutto negli antipasti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MELONE

Significato/Curiosita : Frutto che si abbina al prosciutto negli antipasti

Insieme al formaggio fuso. il prosciutto cotto viene chiamato recado, e costituisce il ripieno di molte empanadas (panzerotti). il prosciutto in questa...

Disambiguazione – "melone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi melone (disambigua). il melone (cucumis melo l., 1753) o popone è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

