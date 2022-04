Fredda al contrario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fredda al contrario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALDA

Significato/Curiosita : Fredda al contrario

Fusione nucleare fredda (anche fusione fredda) è il nome generico attribuito a presunte reazioni di natura nucleare che si produrrebbero a pressioni e...

calda – sensazione di calore alberto calda – politico italiano luigi calda – calciatore italiano caldo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con fredda; contrario; Può esserlo la voce del raffredda to; fredda penisola europea; L ha perso il raffredda to; fredda , sprezzante; Positivo al contrario ; Al contrario di avanti; Come dire al contrario : alla __; Il contrario di convesso;