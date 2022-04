Figura retorica che fa parlare personaggi defunti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Figura retorica che fa parlare personaggi defunti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PROSOPOPEA

Significato/Curiosita : Figura retorica che fa parlare personaggi defunti

Cercando altri significati, vedi retorica (disambigua). la retorica è tradizionalmente intesa come l'arte del dire, del parlare, e più specificamente del persuadere...

La prosopopea (psppa, 'personificazione', dal greco antico prósopon, 'persona', e poiéo, 'faccio') è una figura retorica basata sulla personificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

