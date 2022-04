In estate, canta senza sosta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In estate, canta senza sosta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CICALA

Disambiguazione – "cicala" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cicala (disambigua). disambiguazione – "cicale" rimanda qui. se stai cercando... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con estate; canta; senza; sosta; L inizio dell estate ; L estate in Francia; Sono più lunghi d estate ; La fine dell estate ; Una canta nte lirica; Un Adriano canta utore; canta va, un tempo, le gesta degli eroi; La canta nte Fitzgerald; Un corpo senza spigoli; Un area senza rilievi circoscritta da alture; Secche senza uguali; Spianate senza alberi; sosta nza che si trova in bevande stimolanti; Determinano una qualità ai sosta ntivi; sosta nza che rende l alito fresco; sosta nze atte a nutrire il terreno;