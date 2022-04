Era addetto al trasporto bagagli in stazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era addetto al trasporto bagagli in stazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FACCHINO

Significato/Curiosita : Era addetto al trasporto bagagli in stazione

Che sono usati dalle linee aeree per orari, prenotazioni e gestione dei bagagli. contrariamente ai codici iata, i codici icao hanno una struttura regionale...

Sgg. altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla statua del facchino fontana del facchino, su romaspqr.it.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

