Duri, rigidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duri, rigidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CORIACEI

Significato/Curiosita : Duri, rigidi

Noi uomini duri è un film del 1987 diretto da maurizio ponzi ed interpretato da renato pozzetto ed enrico montesano. silvio, proprietario di una banca...

La tartaruga liuto (dermochelys coriacea vandelli, 1761) è la tartaruga più grande del mondo. è l'unica specie del genere dermochelys e della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con duri; rigidi; Lo sono i lavori duri e faticosi; Sono duri per il novizio; duri da convincere; S induri sce temprandolo; rigidi e puntuti; Cambiano i timidi in rigidi ; Irrigidi sce un muscolo; L aroma dei brigidi ni, i dolci toscani; Cerca nelle Definizioni