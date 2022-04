Decise anticipatamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decise anticipatamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PRESTABILITE

Significato/Curiosita : Decise anticipatamente

decise però di non abitare nelle case di gianni versace e di non usufrire del vitalizio a cadenza mensile, preferendo farsi liquidare anticipatamente...

L'armonia prestabilita è un concetto di derivazione scolastica rielaborato dal filosofo tedesco gottfried leibniz per spiegare il tipo di relazioni intercorrenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con decise; anticipatamente; Nelle battaglie, a volte, sono indecise ; Nelle battaglie sono indecise ; Indecise , insicure; Dubbiose, indecise ; In modo prematuro, anticipatamente ; Disposti anticipatamente ;