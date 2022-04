Un corpo senza spigoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un corpo senza spigoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GLOBO

Significato/Curiosita : Un corpo senza spigoli

C} ha n 2 n / 2 {\displaystyle n2^{n}/2} spigoli. il tesseratto, ad esempio, ha 32 {\displaystyle 32} spigoli. le facce di dimensione massima k = n - 1...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi globo (disambigua). il globo o è una riproduzione in scala, sufficientemente fedele, del pianeta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

