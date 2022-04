Colpisce le orecchie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpisce le orecchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OTITE

Significato/Curiosita : Colpisce le orecchie

L'impero colpisce ancora (disambigua). l'impero colpisce ancora (the empire strikes back), noto anche come guerre stellari: v episodio - l'impero colpisce ancora...

Recidivanti . otite media acuta purulenta otite media cronica purulenta otite media cronica colesteatomatosa otite media virale acuta otite media acuta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con colpisce; orecchie; colpisce l orecchio; Paralisi che colpisce una metà del corpo; Lo colpisce il buon tiratore; Non colpisce chi e all ombra; Belva notturna con le orecchie a punta; Parole dolci e piacevoli: __ per le orecchie ; La subisce chi è rimproverato: __ d orecchie ; Fastidio... per le orecchie ; Cerca nelle Definizioni