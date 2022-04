Centro di Varsavia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro di Varsavia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SA

Significato/Curiosita : Centro di varsavia

Avviso. se non sei in grado di riempirlo in buona parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. il centro storico di varsavia (in polacco: stare miasto)...

Disambiguazione – "sa" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sa (disambigua). le sturmabteilung o sa (pronuncia /'tm.æbta.l/ ascolta[... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

