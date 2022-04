Canale che raccoglie acque di scolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canale che raccoglie acque di scolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : COLLETTORE

Significato/Curiosita : Canale che raccoglie acque di scolo

Diffuso" di acqua costituito dalla palude pre-esistente, che raccoglieva tutte le acque provenienti dalle vicine colline e montagne. i canali di scolo possono...

Della valvola integrata al collettore quest'elemento generalmente non è soggetto a eventi avversi, ma può avere: collettore d'alimentazione allentato o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con canale; raccoglie; acque; scolo; canale navigabile; TG__ 24, canale di notizie; canale tti di campagna; canale Mediaset dedicato ai film; Quella di Facebook raccoglie i post degli amici; Si usano in laboratorio per raccoglie re campioni; Chi la fa raccoglie ; L organo che raccoglie i vescovi italiani; Nacque nel 1957; Scavate dalle acque ; Il Cantone in cui nacque Guglielmo Teli; Un sottilissimo foglio per acque relli e litografie; Proteina elastica del muscolo ; Muscolo della coscia; Circuito elettronico minuscolo ing; Contrazione dolorosa, può venire al muscolo stanco; Cerca nelle Definizioni