Campagnolo, detto in modo do spregiativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Campagnolo, detto in modo do spregiativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONTADINOTTO

Significato/Curiosita : Campagnolo, detto in modo do spregiativo

Che ci fosse tutta quella gente. larry, infatti, si sentiva solo "un contadinotto di french lick" (the hick from french lick, come si soprannominò lui... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con campagnolo; detto; modo; spregiativo; campagnolo ; campagnolo , rustico; Giuseppe, il generale detto eroe dei due mondi; È detto anche legno seta delle Indie orientali; È detto anche bue tibetano; È detto anche calderaio; Un modo per sollevare; Colorate come pomodo ri; Si spreme dai pomodo ri; Rendono scomodo viaggiare; Un sinonimo dispregiativo di mendicante; Termine dispregiativo per il gabinetto; Epiteto giocoso, affettuoso o dispregiativo ; Modo dispregiativo per riferirsi alla gente comune; Cerca nelle Definizioni