Brand di abbigliamento sportivo con 3 strisce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Brand di abbigliamento sportivo con 3 strisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ADIDAS

Significato/Curiosita : Brand di abbigliamento sportivo con 3 strisce

Un'azienda d'abbigliamento di lusso italiana, fondata dal creativo e designer statunitense virgil abloh a milano nel 2012. la fortuna del brand è dovuta...

adidas (reso graficamente come adidas) è un'impresa multinazionale con sede a herzogenaurach, in baviera (germania), che produce calzature, abbigliamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con brand; abbigliamento; sportivo; strisce; Gabriel, pittore olandese vicino alla lezione di Rembrand t e di Vermeer; brand ello di stoffa; Uno dei più popolari film con Marlon brand o; Logora, a brand elli; abbigliamento caratterizzato da magliette e shorts; Diffusa catena spagnola di negozi di abbigliamento ; L abbigliamento più semplice; Così viene detto l abbigliamento ... non impegnativo; Costringe lo sportivo a disertare le gare; Si dice di un torneo sportivo non closed; Quadrato sportivo ; L Ormezzano noto giornalista sportivo ; Sottili strisce di pelle... per stringere; Fumetto in strisce ; strisce di garza; Il KOB a stelle e strisce ; Cerca nelle Definizioni