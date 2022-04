Bianca annuncia l elezione del pontefice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bianca annuncia l elezione del pontefice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FUMATA

Significato/Curiosita : Bianca annuncia l elezione del pontefice

Significati, vedi papa (disambigua). il papa (formalmente romano pontefice o sommo pontefice) è il vescovo di roma, massima autorità religiosa riconosciuta...

La fumata nera e la fumata bianca sono due segnali di fumo adoperati dai cardinali riuniti in conclave per comunicare l'esito degli scrutini per l'elezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con bianca; annuncia; elezione; pontefice; La bianca di chi non esprime il voto; La colla bianca liquida usata per la cartapesta; La parte bianca della birra; Un fungo bianca stro; L annuncia il canto del gallo; annuncia l elezione del papa; Le annuncia no i fidanzati; annuncia no il Messia; Gara di selezione ; Raduno dei cardinali per l elezione del nuovo papa; Le selezione l enologo; L elezione nelle Convention; pontefice ; Tipico del pontefice ; Il pontefice d una famosa cappella; Il pontefice figlio di Lorenzo il Magnifico; Cerca nelle Definizioni