Un benefit offerto dalla ditta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un benefit offerto dalla ditta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : AUTO AZIENDALE

Significato/Curiosita : Un benefit offerto dalla ditta

L'auto aziendale è un veicolo che viene concesso in uso al lavoratore da parte dell'azienda, che può essere utilizzato anche per uso personale. per questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con benefit; offerto; dalla; ditta; Sofferto , patito; offerto come ringraziamento per grazia ricevuta; Tormentato, travagliato, sofferto ; Sofferto , tollerato; Fa luce dalla costa; Formaggio olandese dalla crosta rossa; Animale proverbialmente dalla vista debole; La fuga di Maometto dalla Mecca a Medina; Tiranni, ditta tori; Il titolo che fu del ditta tore Franco; Gira sempre per la ditta ; Il Pol ditta tore cambogiano; Cerca nelle Definizioni