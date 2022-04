Barack, ex presidente americano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Barack, ex presidente americano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OBAMA

Significato/Curiosita : Barack, ex presidente americano

2009 barack hussein obama ii (/b'rk h'sen o'bm/, pronuncia[·info]; honolulu, 4 agosto 1961) è un politico statunitense, 44º presidente degli...

Disambiguazione – "obama" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi obama (disambigua). premio nobel per la pace 2009 barack hussein obama ii (/b'rk... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

