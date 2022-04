Bagna anche le coste della Croazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bagna anche le coste della Croazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : MARE ADRIATICO

Significato/Curiosita : Bagna anche le coste della croazia

Mar ionio bagna le coste orientali della sicilia e della calabria, il litorale della basilicata e le coste occidentali della puglia. a sud della sicilia...

Disambiguazione – "adriatico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi adriatico (disambigua). il mare adriatico è il braccio del mar mediterraneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con bagna; anche; coste; della; croazia; bagna le coste pugliesi e calabresi; Relativi al mare che bagna anche Catania; Si passa bagna to per pulire i pavimenti; bagna New Orleans; C è anche quello nautico; Si mangia anche al bar; È detto anche legno seta delle Indie orientali; Così si possono anche definire baci e abbracci; Bagna le coste pugliesi e calabresi; Strumento ottico piccola coste llazione australe; Il rettile delle magliette Lacoste ; Bagna le coste pugliesi; Isola dell arcipelago della Sonda; Nicolas della pellicola L ultimo dei Templari; Un Salvo della televisione; I guardiani della rivoluzione islamica; Quella del Tersatto si trova a Fiume in croazia ; Regione costiera della croazia ; La sigla della croazia ; Bagna le coste della croazia ;