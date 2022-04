Astucci dei fucilieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Astucci dei fucilieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Astucci dei fucilieri

Rossa. in ogni reggimento sovietico (secondo i piani previsti) un terzo dei fucilieri doveva essere armato di svt-40, ma nella pratica i fucili erano distribuiti...

Fucile da assalto ar 70/90) per il rimanente personale, bandoliera con giberna, pantaloni con bande; pantalone corto con doppia banda e stivali per i...