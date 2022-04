Le aperture esterne del naso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le aperture esterne del naso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NARI

Significato/Curiosita : Le aperture esterne del naso

Inferiore, delimita in basso tramite due ebsioni laterali, le ali del naso, due aperture ellissoidali (una per ciascuna ala) dirette inferiormente, dette...

Gli inibitori della ricaptazione della noradrenalina sono conosciuti come nari, essi elevano i livelli extracellulari del neurotrasmettitore norepinefrina... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

Altre definizioni con aperture; esterne; naso; Entrate, ingressi, aperture ; Fessure, piccole aperture ; L insieme delle aperture di un mezzo di trasporto; Le aperture per lo sfogo di vapori; Fenomeno scientifico originato da cause esterne ; Grandi dipinti su pareti di solito esterne spa; Lo fa il cavallo spingendo forte l aria dal naso ; Si aprono sul naso ; Li percepisce il naso ; Pungenti... per il naso ;