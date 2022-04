Animale lento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale lento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Animale lento

Corazza, l'ankylosaurus non doveva essere un animale molto veloce, quindi si pensa che fosse un animale lento, in grado di fare movimenti rapidi e scattanti...

tartarughe, in riferimento a specie marine, e testuggini, per indicare specie terrestri e d'acqua dolce. nel linguaggio comune il termine tartaruga indica...