Un animale come la zecca - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ACARO

Significato/Curiosita : Un animale come la zecca

Sia dell'uomo sia degli animali. la piroplasmosi, o babesiosi, è causata da un protozoo che, iniettato dalla zecca tramite la saliva, si localizza nei...

Disambiguazione – "acari" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acari (disambigua). gli acari (acarina) sono una sottoclasse di aracnidi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

