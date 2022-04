Le affettate leziosaggini di certi bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le affettate leziosaggini di certi bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOINE

Significato/Curiosita : Le affettate leziosaggini di certi bambini

Il tête de moine (letteralmente 'testa di monaco') è un formaggio svizzero unico al mondo per le modalità con cui si consuma: delicati "petali di formaggio"... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 aprile 2022

