Il vero nome della cantante Arisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vero nome della cantante Arisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ROSALBA

Cercando la visual novel, vedi arisa (visual novel). arisa, pseudonimo di rosalba pippa (genova, 20 agosto 1982), è una cantante e personaggio televisivo italiana...

