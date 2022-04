La variante di una parola come malinconia per melanconia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La variante di una parola come malinconia per melanconia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALLOTROPO

Significato/Curiosita : La variante di una parola come malinconia per melanconia

Desiderio di felicità e di amore che si scontra presto con la quotidiana presenza della malattia, della delusione amorosa, della malinconia che lo porta...

Molecole stesse. ciascun allotropo di un elemento può esistere nelle diverse fasi solida, liquida o gassosa. comunemente, l'allotropia si riferisce a sostanze... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 aprile 2022

Altre definizioni con variante; parola; come; malinconia; melanconia; variante del nome della capitale di Taiwan; La variante italiana del gioco da tavolo Scrabble; variante cinese di arti marziali; variante del tiro al piattello; La parola codice ne ha tre; Hanno la parola facile; La prima parola dell intervistato; Lo è una parola nella teoria linguistica di Martinet; Mastodontica... come un opera nell antico Egitto; come sono i centri... che sono città; Colorate come pomodori; come la cavalla di Pascoli; malinconia , afflizione; Soffuso di malinconia ; Estremamente intristita, carica di malinconia ; malinconia , cupezza; Cerca nelle Definizioni